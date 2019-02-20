Додон: Все антироссийские действия властей напрямую связаны с парламентскими выборами (ВИДЕО)

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В рамках “прямой линии” в “Одноклассниках” президент Молдовы Игорь Додон в очередной раз высказался в поддержку посла Республики Молдова в Российской Федерации Андрея Негуцы. Додон уверен: Негуца – большой профессионал своего дела и один из лучших дипломатов нашей страны, а все выпады властей в его адрес связаны исключительно с предстоящими в Молдове парламентскими выборами.

– Я убежден, что то, что происходит в последнее время в том, что касается посольства РМ в России, напрямую связано с парламентскими выборами. Это попытка предпринять еще один антироссийский шаг. Это действие противоречит национальным интересам. Это очередные геополитические игры, – сказал он.

По словам Додона, на данный момент Негуца находится в Кишиневе, но решение правительства по поводу его отзыва с должности посла еще принято не было, так как не было и заседаний кабинета министров. Президент подтвердил свое намерение не подписывать указ об отстранении посла, если исполнительная власть все же решится на это.

– Слышал, что будут предприняты попытки обратиться в Конституционный суд, но повторю еще раз: любая попытка пойти по пути, по которому шли в последние 2 года, когда президент был с чем-то несогласен, и тут же обращались в Конституционный суд, чтобы затянуть процесс, – мы этого не допустим. Когда до этого были подобные случаи и люди уговаривали меня выйти на улицы, я отказывался и говорил, что не хочу дестабилизации. Но если будут еще попытки – я призову народ на улицы. Мы пойдем и в Конституционный суд, и в парламент – мы займем четкую позицию в этом вопросе. Надеюсь, все эти происки закончатся сразу с окончанием выборов 24 февраля, – подчеркнул глава государства.

Додон прокомментировал и появившуюся вчера в СМИ информацию о якобы аренде помещений в здании молдавского посольства в Москве. По словам президента, никаких недоразумений по этому поводу на самом деле нет.

– Любой контракт аренды регулируется МИД. У посла нет права что-либо подписывать. Думаю, это очередная попытка «ударить» по послу со стороны парламентского большинства. Посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, категорически неприемлемы любые незаконные попытки, либо политическое давление, – подытожил он.