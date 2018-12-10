Додон: Все антинародные законы будут аннулированы после выборов

Отклоненные главой государства 5 законов не соответствуют Конституции страны. Все они были оспорены президентом в Конституционном суде до истечения срока, когда Игорь Додон должен был их подписать. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

– По нашему мнению, Конституционный суд сначала должен был высказаться по этому поводу, а потом приступить к другой процедуре. Но получилось так, как получилось. Мы твердо уверены, что после парламентских выборов эти законы и другие подобного типа будут аннулированы, – сказал он.

Напомним, сегодня Конституционный суд по заказу демократов временно передал исключительное право президента подписывать законы спикеру или премьеру. Это произошло из-за того, что Додон отказался подписывать 5 законов, в числе которых – законы о переименовании 9 мая в “День Европы” и о передаче Республиканского стадиона посольству США.