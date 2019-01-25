Додон вручил высокие награды Службе государственной охраны и ее сотрудникам (ФОТО)

0

Сегодня президент страны Игорь Додон принял участие в торжественном заседании по случаю 27-й годовщины создания Службы государственной охраны.

Глава государства передал искренние поздравления и пожелания успехов сотрудникам учреждения в их нелегком каждодневном труде.

Выразил уверенность в том, что коллектив сможет и в дальнейшем доказать свой профессионализм, мужество и преданность, а также будет на высоком уровне осуществлять меры по защите и охране. Отметил, что, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается учреждение, офицеры СГО достигли высоких результатов на международных соревнованиях и успешно обеспечивают проведение мероприятий с участием высокопоставленных лиц, – подчеркнул президент.

В связи с этим, в знак высокой оценки особых заслуг в области государственной защиты и охраны, за отвагу и готовность к самопожертвованию, проявленные при исполнении служебного долга, Игорь Додон присвоил Государственной службе охраны Орден «Штефан чел Маре». Кроме того, за безупречную службу, содействие в организации и проведении мер по защите и охране, за высокий профессионализм он вручил группе офицеров СГО Ордена «Credință Patriei» Третьего класса и Почетные дипломы Президента Республики Молдова.