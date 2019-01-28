Додон вручил Почетный диплом немецкому врачу, вернувшему слух молдавским детям (ФОТО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с немецким хирургом Роландом Ласзигом, который находится в Республике Молдова для проведения хирургических операций по внедрению кохлеарных имплантатов детям с тяжелыми нарушениями слуха.

Глава государства выразил доктору большую признательность за помощь в излечении молдавских детей и вручил Почетный диплом Президента Республики Молдова в знак его особых заслуг.

– Напомню, что Благотворительный фонд первой леди “Din suflet” в 2017 году начал реализацию программы “Спасем детей из мира тишины”, в рамках которой производится закупка кохлеарных имплантатов для детей с проблемами слуха. При активной поддержке зарубежных посольств в Молдове уже второй год по десять таких детей получают имплантаты, а теперь при участии немецкого хирурга начались операции по внедрению этих устройств, – напомнил Додон.

Он также заверил в том, что администрация президента совместно с Благотворительным фондом “Din suflet” будут и далее прилагать все усилия для поддержки социально уязвимых категорий граждан и прежде всего детей.