Додон вручил Орден почета послу Болгарии в Молдове

Глава государства провел прощальную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Болгария в Республике Молдова Петаром Выловым в связи с завершением его мандата в стране.

Игорь Додон высоко оценил вклад дипломата в развитие молдо-болгарских отношений в разных областях. В частности, он отметил, что в 2017 году объем двусторонней торговли достиг отметки в 152 млн. долларов, что на 14% больше показателя 2016 года. В Молдове действуют около 200 компаний с болгарским капиталом.

– В то же время развиваются и политические отношения. В ноябре 2016 году нашу страну посетил тогдашний президент Болгарии Росен Плевнелиев, и в настоящее время планируется ответный визит в Болгарию Президента Республики Молдова. В 2017 году нас посетила вице-президент Болгарии, госпожа Илияна Йотова, – подчеркнул президент.

Он также отметил, что значительную роль в молдо-болгарском партнерстве играет болгарская община Республики Молдова. По данным переписи населения, в Молдове живут около 52 тысяч болгар, прежде всего, в городе Тараклия и одноименном районе. В 2017 году там было открыто консульство Болгарии.

В знак уважения к болгарскому народу и за вклад в развитие и укрепление дружбы и сотрудничества между Молдовой и Болгарией глава государства вручил Петару Вылову Орден почета.