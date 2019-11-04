Додон: Время болтовни прошло! Вчера кишиневцы вернули себе город

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Вчерашним голосованием жители Кишинева вернули себе город и разорвали этот порочный круг, который уже много лет держал наш город в цепких руках безответственных политиков и фальшивой геополитики. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Игорь Додон. Глава государства поздравил с этим событием кишиневцев, отметив, что именно они являются настоящими победителями этих выборов.

– То, что сейчас имеет место, отнюдь неслучайно: освобождение Кишинева произошло после того, как вся команда социалистов при поддержке президента страны вытащила страну из капкана. Это поистине исторические события, которые, однако, должны получить продолжение в виде хороших результатов для людей и стать историческими через позитивные изменения для жителей Молдовы, – отметил он.

Глава государства считает, что голосование граждан за Кишинев обязывает новоизбранного мэра Иона Чебана стать мэром для всех, невзирая на политические предпочтения; обязывает его искоренить в мэрии политику, геополитику, но прежде всего воровство, которое за последние годы пустило корни из-за либералов и их подельников, ставших, к несчастью, новыми конъюнктурными союзниками блока ACUM на этих выборах.

– Новоизбранный мэр и ПСРМ – партия с наибольшим числом мест в Муниципальном совете – получили сейчас четкую задачу: уделять приоритетное внимание проблемам, о которых сообщали горожане. Это ремонт дорог, наведение чистоты в городе, избавление от невыносимого зловония и возвращение былой красоты этому большому городу. Для этого необходимо уже на этой неделе создать коалицию с ACUM в Муниципальном совете и приступить к работе, – подчеркнул он.

Эта задача, по словам Игоря Додона, в значительной степени относится и к правительству в масштабе всей страны, но оно, к сожалению, пока не справляется, так что есть необходимость решительного вмешательства для улучшения его работы с целью урегулирования проблем граждан. “В ближайшие дни мы начнем соответствующие дискуссии, чтобы у наших сограждан было больше уверенности в том, что правительство будет работать для них, что прекратятся всякие “эксперименты”, проводимые некоторыми лицами в министерствах, и на эти должности придут компетентные люди, которые возьмутся за работу”, – добавил глава государства.

– Призываю политиков, представляющих парламентское большинство, быстро пройти эту предвыборную «полосу» и сесть за стол переговоров для нахождения наилучшего пути повышения эффективности деятельности Правительства – без эмоций, без гонора, без фрустрации, без политических интересов, а лишь с желанием сделать жизнь людей лучше. Как глава государства, я поддержу только такой подход коалиционного большинства и в ближайшее время активно включусь в этот процесс приближения Правительства к гражданам и решения имеющихся у них проблем. Намерен провести дискуссии на эту тему с ПСРМ, главной политической партией, а также с партнерами по коалиции. Надеюсь, мы найдем общий язык, в противном случае нам придётся найти его без тех, кто неспособен трудиться на благо людей. Время болтовни прошло – граждане ожидают конкретных дел и результатов! – подытожил он.