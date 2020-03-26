Додон: Возвращающиеся домой представители диаспоры должны приобретать медполис. Это будет справедливо (ВИДЕО)

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Глава государства предлагает комиссии по ЧС разработать и принять механизм, согласно которому представители диаспоры, которые возвращаются в страну и не имеют медицинского полиса, должны будут купить его, за исключением детей и пенсионеров. Об этом Игорь Додон заявил на брифинге для прессы.

Глава государства отметил, что это будет справедливо.

– Я очень надеюсь, что граждане правильно нас поймут. Мы хотим, чтобы вы возвращались домой, но для того, чтобы иметь возможность обращаться к врачам, мы просим вас согласиться с покупкой медполиса. У нас были случаи, когда люди вернулись из Италии, и у них не было страховки там. Они приехали лечиться домой, но и дома у них не было медицинской страховки. Государство вылечило их, мы делаем это с удовольствием, но просим всех вносить свой вклад в поддержание медицинской системы, тем более в этот период, – сказал он.

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