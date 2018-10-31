Додон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Додон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Начался двухдневный официальный визит Президента Республики Молдова Игоря Додона в Российскую Федерацию. 

Этим утром вместе с официальной делегацией РМ глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.

– Уверен, что запланированные сегодня и завтра встречи с высшим руководством Российской Федерации будут способствовать углублению стратегического сотрудничества между нашими странами, – отметил президент. 

Напомним, что сегодня Игорь Додон встретится с Владимиром Путиным, а также проведет ряд двусторонних встреч.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md