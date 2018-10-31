Додон возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве (ФОТО, ВИДЕО)

Начался двухдневный официальный визит Президента Республики Молдова Игоря Додона в Российскую Федерацию.

Этим утром вместе с официальной делегацией РМ глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля.

– Уверен, что запланированные сегодня и завтра встречи с высшим руководством Российской Федерации будут способствовать углублению стратегического сотрудничества между нашими странами, – отметил президент.

Напомним, что сегодня Игорь Додон встретится с Владимиром Путиным, а также проведет ряд двусторонних встреч.