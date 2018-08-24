Додон возложил цветы на мемориальных комплексах «Вечность» и «Шерпенский плацдарм»: Вечная память героям! (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон вместе с послом России Олегом Васнецовым по случаю празднования 74-й годовщины Ясско-Кишиневской операции возложил цветы на столичном Мемориальном комплексе «Вечность» и на Мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм».

Также в Шерпенах глава государства принял участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 21 солдата, павшего в боях за освобождение Молдовы во время Великой Отечественной войны.

– 74 года назад, в ходе Ясско-Кишиневской стратегической военной операции, наша Родина была освобождена от фашистского ига. Именно в этом месте, на Шерпенском плацдарме, солдаты Красной армии в течение четырех месяцев вели бои за освобождение нашего края. Мы никогда не забудем тех, кто ценой собственной жизни освободил нашу страну и подарил этой земле мир. Мы никому не позволим переписать нашу историю и отнять у нас этот праздник. Вечная память героям! – отметил Игорь Додон.