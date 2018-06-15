Додон возложил цветы к памятнику Эминеску по случаю 129 годовщины со дня смерти поэта (ФОТО)

Додон возложил цветы к памятнику Эминеску по случаю 129 годовщины со дня смерти поэта (ФОТО)

На своей странице в соцсети глава государства отметил, что несмотря на то, что жизнь поэта была полна невзгод и слишком рано оборвалась, он оставил после себя обширное культурное наследие бесспорной значимости, которое мы сохраним и передадим нашим потомкам.

– Бесценное творчество Эминеску остается неисчерпаемым источником вдохновения для всех нас – его читателей и поклонников. Вместе с тем, Михай Эминеску был и великим философом. Его публицистика отличается критическим анализом тогдашней социально-политической жизни, сохранив свою актуальность и в наши дни, – подчеркнул Игорь Додон. 

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