Додон возложил цветы к памятнику Эминеску по случаю 129 годовщины со дня смерти поэта (ФОТО)

На своей странице в соцсети глава государства отметил, что несмотря на то, что жизнь поэта была полна невзгод и слишком рано оборвалась, он оставил после себя обширное культурное наследие бесспорной значимости, которое мы сохраним и передадим нашим потомкам.

– Бесценное творчество Эминеску остается неисчерпаемым источником вдохновения для всех нас – его читателей и поклонников. Вместе с тем, Михай Эминеску был и великим философом. Его публицистика отличается критическим анализом тогдашней социально-политической жизни, сохранив свою актуальность и в наши дни, – подчеркнул Игорь Додон.