Додон: Во главе угла в переговорах с нашими партнерами всегда должен быть только национальный интерес! (ВИДЕО)

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Мы должны действовать в наших интересах, а наши интересы очень просты: поддерживать отечественного производителя. Тот, кто создаёт рабочие места, должен быть во главе стола, потому что он инвестирует для этого деньги. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках программы на общественном телеканале, комментируя переговоры с МВФ и с другими международными организациями и внешними партнерами.

– Я выступаю за хорошие отношения со всеми внешними партнерами, но я думаю, что мы лучше знаем, что нам делать у нас дома, какие должны быть налоги, как поддерживать пенсионеров, потому что мы тут живём, а не эксперты МВФ, которые приезжают раз в 3 месяца и пытаются научить нас, как нам жить. Это не критика МВФ. Я был вице-премьером, министром экономики и проводил переговоры с ними. Мы должны быть очень последовательными и иногда жёсткими. И это относится не только к МВФ, но и к русским, – ко всем. Мы знаем, что нужно делать у нас дома. Если хотите нам помочь хорошим опытом, практикой в сфере юстиции или в социальной сфере, если хотите помочь деньгами, чтобы сделать дороги, потому что нам не хватает денег, мы готовы, возьмем кредит, если это необходимо, чтобы сделать дороги, водоснабжение и канализации, и многое другое. Но приезжать и диктовать нам, что, согласно книгам по экономике, написанным для Брюсселя, Вашингтона или для Москвы, вы должны делать так и так, – я считаю, что это неприемлемо. Я приветствую, что разблокировались отношения и с Западом, и с Востоком, но мы всегда должны исходить из национальных интересов, – отметил глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что при обсуждении соглашения с МВФ власти страны должны были быть более настойчивыми и не соглашаться с повышением некоторых налогов. В то же время он добавил, что даже если эти меры будут приняты, они вступят в силу не сразу, а с 1 января, то есть, в запасе будет ещё 4 месяца для того, чтобы вновь обсудить эти позиции и прийти к ситуации, которая была бы подходящей для РМ, для предпринимателей и для национальных интересов.

– Мы должны сделать все возможное, чтобы найти компромисс с МВФ и с другими, исходя из национальных интересов. Когда мы садимся за стол переговоров с кем-то, кто приезжает из других стран, мы не должны смотреть в его глаза и заглядывать в рот, когда они говорят, что они самые могучие и мы должны их слушать во всём. Мы должны смотреть, какой у нас интерес, что мы хотим получить от них. Мы, например, хотим получить помощь в этом, этом и этом. Хотите помочь – помогите, но, чтобы они не ставили условия, что мы вам поможем, но вы сделайте это. Ликвидируйте отечественный бизнес, а мы вам привезем наш бизнес, например, – такие вещи не пройдут. Это моё убеждение. Мы должны действовать в наших интересах, а наши интересы очень просты: поддерживать отечественного производителя. Тот, кто создаёт рабочие места, должен быть во главе стола, потому что он инвестирует деньги, чтобы создать рабочие места здесь. То, что мы можем производить в Молдове, мы должны производить, чтобы не импортировать. Налоги на импорт и ограничения на некоторые товары, которые мы не можем производить, должны быть высокими, чтобы мы дали шанс отечественному производителю продать товар хотя бы на внутреннем рынке, – добавил глава государства.

Президент также выразил уверенность, что необходимо создавать в Молдове условия и хорошо оплачиваемые рабочие места, чтобы не приходилось импортировать продукцию, произведенную в странах ЕС при помощи нашей рабочей силы и нашего сырья.

– На внутреннем рынке, например, 40% отечественного мороженного, а 60% – импортировано. Что мы делаем? Создаем рабочие места для кого? Для украинцев? Для европейцев? Или что происходит с мясными и молочными продуктами? Европейцы открыли нам рынок некоторым образом, но мясо и молоко мы экспортировать не можем. Можем экспортировать кукурузу, пшеницу, ячмень – сырье. Сырье, зерновые, отвозят им, там есть наши люди, которые работают в Германии и других странах. Из нашего первичного продукта и нашей рабочей силой они производят молочные продукты, мясные и т.д. и все эти продукты привозят нам и продают. Получается, что мы там создаем добавленную стоимость и рабочие места при помощи нашего сырья. А почему бы нам не делать это здесь? Давайте здесь создавать условия, здесь создавать хорошо оплачиваемые рабочие места. Тогда будет добавленная стоимость, будут налоги, будем жить лучше. Такой подход должен быть со стороны правительства и людей, которые руководят государством, – заключил президент.