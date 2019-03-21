Додон: Внешняя политика страны должна быть пролмолдавской, ориентированной на национальные интересы республики

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Для успешного выполнения внутренних реформ в нашей стране, нам необходимо очень внимательно и ответственно подходить к вопросам внешнеполитической деятельности и международного сотрудничества. Сегодня Молдова может стать контактной площадкой для разных стран, зоной инвестиций и импорта технологий, регионом, в котором могут пересекаться экономические интересы наших соседей и партнеров, но все эти внешние интересы должны соответствовать нашим национальным интересам. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках своего выступления на учредительном заседании законодательного органа.

Глава государства отметил, что “в течение 27 лет мы все еще сталкиваемся с проблемами геополитического характера”.

– Чего мы достигли на сегодняшний день? Мы являемся членами СНГ с 90-х годов, у нас есть соглашение об ассоциации с ЕС и режим свободной торговли с 2014 года, у нас есть статус наблюдателя в Евразийском союзе с 2018 года, мы экспортируем наши товары без налогообложения и на восток, и на запад, а соотечественники едут без виз и в Европу, и в Россию, и в страны СНГ, и в десятки других государств. Что нам еще нужно? Почему мы находимся по разные стороны баррикад? Давайте лучше использовать потенциал страны на благо народа, – призвал он.

Додон напомнил, что два года назад предложил перейти к сбалансированной внешней политике, дружественной как Западу, так и Востоку, основанной на принципе постоянного нейтралитета Республики Молдова. Президент надеется, что эта концепция будет оценена следующим парламентским большинством и включена в программу нового правительства.

– Внешняя политика нашего государства должна быть не столько проевропейской или пророссийской, сколько промолдавской, в приоритетном порядке ориентированной на национальные интересы страны. Мы не можем оказывать влияние на большую мировую политику, но давайте проявим мудрость, чтобы не стать пространством для маневра в этой глобальной политике. Как политические лидеры страны, представляющие многонациональный народ с различными идеологическими ориентациями, мы обязаны избегать напряженности и не вступать во враждебные отношения с нашими соседями и стратегическими партнерами. Мы не можем позволить себе дружить с одними против других. Надеюсь, вы согласитесь с тем, что геополитические интересы Республики Молдова должны быть подчинены национальным, а не политической повестке дня, навязанной извне, как, к сожалению, слишком часто случалось в нашей короткой политической истории. Настало время переоценить ситуацию в этой области, и я уверен, что мы получим больше признательности и уважения со стороны партнеров по развитию как с Востока, так и с Запада, – подчеркнул глава государства.