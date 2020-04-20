Додон: Вместе мы победим в борьбе за здоровье людей! (ВИДЕО)

Додон: Вместе мы победим в борьбе за здоровье людей! (ВИДЕО)

Весь мир охвачен пандемией. И выйдем мы из этой ситуации только вместе, а не по отдельности. В этом уверен президент Игорь Додон. 

– Вчера вечером мы стали свидетелями яркого примера взаимодействия: Россия на безвозмездной основе предоставила самолет АН-124, который перевез из Китая 53 тонны так необходимого нам груза: это и тесты, и маски, и средства защиты. Этот ценный груз оплатили правительство Молдовы, экономическиe агенты из Молдовы, Китая, международные организации и физические лица. Спасибо всем! Вместе мы победим в борьбе за здоровье людей! – отметил он на своей странице в соцсети. 

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