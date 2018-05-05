Додон: Власти Молдовы пытаются быть более проевропейскими, чем Брюссель (ВИДЕО)

Глава государства прокомментировал намерение Демократической партии праздновать 9 мая День Европы.

В рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” Игорь Додон отметил, что законодательство в этом отношении было изменено лишь частично, так как он так и не промульгировал соответствующий документ.

– Они приняли это решение: День Европы – День Победы, – так гласит постановление парламента. Закон, который был принят в прошлом году, я не промульгировал, и он вернулся в парламент, там сейчас и находится. По этому постановлению парламента они будут праздновать 9 мая День Победы – День Европы, – сказал президент.

Глава государства считает, что власть предержащие больше делают это для своих зарубежных партнеров, в то время как посольство ЕС в Молдове поступает мудро и не провоцирует неблагоприятные настроения в рядах граждан.

– Они проводят мероприятия 10 мая, а 12 – в центральном парке. Они это развели, они правильно сделали. А те, кто у власти, пытаются быть более проевропейскими, чем Брюссель. Это просто для того, чтобы понравиться Брюсселю, больше ничего святого у них, как оказывается, нет, – добавил президент.

В рамках этой же программы Игорь Додон отметил, что День Победы всегда был, есть и будет в Молдове, и призвал всех граждан страны принять участие в Марше Победы 9 мая в Кишиневе.