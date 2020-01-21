Додон: Власти будут уделять особое внимание отечественным производителям и расширению рынков сбыта их продукции (ФОТО, ВИДЕО)

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В завершение рабочей поездки в Гагаузию Игорь Додон ознакомился с работой предприятия «Вина Комрата», одного из ведущих производителей вина на юге Молдовы.

Глава государства посетил несколько цехов, приветствовал работников и дал высокую оценку успешной деятельности винзавода. Он заверил руководство и сотрудников в том, что власти страны будут уделять особое внимание отечественным производителям и расширению рынков сбыта их продукции.

Компания «Вина Комрата» представляет собой современное предприятие с полным производственным циклом и мощностью в пять тысяч тонн. Здесь выращивается и перерабатывается виноград, заготавливается и бутилируется вино. Комратские виноделы берегут и передают из поколения в поколение классическую традицию производства уникальных вин юга Молдовы с использованием всех инновационных современных технологий.

История этой фабрики насчитывает более 120 лет. Изначально здесь наряду с вином производили и водку. В настоящее время компания включает три фабрики и более 400 гектаров виноградника, где работают около 160 человек. Линия продуктов компании включает более 50 наименований, экспортируемых в такие страны, как Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай и Япония.