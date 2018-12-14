Додон: Власть может попытаться отобрать у народа право избрания президента

Глава государства считает странными частые заявления председателя парламента Адриана Канду об отставке всенародного избранного президента, но смотрит на это спокойно. Об этом он заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Кто-то из моих коллег сказал: “Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало”. Мы не раз говорили: давайте пойдём в народ, и он нас рассудит. Я думаю, они не пойдут ни в этом году, ни в следующем по процедуре импичмента и снятия президента с должности. Если они захотят как-то разрушить институт президентства, они пойдут по другому пути. Они просто попытаются отобрать у народа право избрания президента и вернуть парламенту, – сказал президент, допустив, что власти могут прибегнуть к отмене решения Конституционного суда о всенародном избрании главы государства.

В данной связи он подчеркнул, что граждане Молдовы должны быть готовы ко всему. Он также рассказал, что в последнее время получает тысячи сообщений от людей, которые хотят создать народные комитеты в поддержку президента. Игорь Додон считает этот вариант весьма вероятным.

– Я очень хорошо понимаю, с кем нам предстоит дальше бороться. Но мы должны двигаться вперёд, ведь мы действуем в интересах Республики Молдова, – сказал он.