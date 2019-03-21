Додон: Влах выиграет с 90%, а “плохие танцоры” останутся лежать на паркете (ВИДЕО)

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Переносом даты выборов и увеличением порога явки оппоненты Ирины Влах в Гагаузии надеются сорвать голосование на предстоящих выборах башкана, прекрасно понимая, что победу на них снова одержит Влах. Однако планам недоброжелателей не суждено сбыться, считает президент, который уверен в том, что гагаузы мобилизуются, а действующая глава автономии возглавит регион еще на 4 года. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Знаете, есть хорошая поговорка: “Плохому танцору паркет мешает”. Так вот, оппонентам Ирины Влах что-то мешает, потому что они никакие танцоры. Они проиграли в Гагаузии парламентские выборы, и, когда поняли, что Ирина Влах побеждает, потому что заслуживает этого, потому что за эти 4 года она много сделала для региона, и потому что ее поддерживает президент страны, за которого в Гагаузии проголосовало 99% гагаузов, и ПСРМ, за которую проголосовали на этих выборах 85% жителей автономии, естественно, у них нет никакого шанса и они пытаются спекулировать, – сказал Додон.

Президент назвал беспрецедентным тот факт, что выборы в Гагаузии были аннулированы за день до начала избирательной кампании. Глава государства отметил, что перенос голосования чуть более, чем на месяц, ничего не даст инициаторам этого действа, которых он назвал “шулерами”. Вместе с тем он обратил внимание на еще одно решение демократического большинства в НСГ – увеличение порога явки с трети до 50% в надежде, что в конце июня граждане уедут на отдых и выборы не состоятся по причине низкого участия в нем населения. Глава государства, однако, считает, что эффект будет обратным.

– Поддержка Ирины Влах растет, и от этих действий оппонентов эта поддержка вырастет еще больше, и граждане примут участие в голосовании из принципа. Я хорошо знаю жителей Гагаузии, думаю, там будет массовая мобилизация, и Влах выиграет, и мы поддержим ее. Ирина Влах могла бы выиграть и в феврале с 70%, и сейчас с 70%, но выиграет летом с 90%. А плохие танцоры останутся лежать на паркете, – подытожил он.