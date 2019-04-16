Додон: Влах проделала огромную работу и добилась впечатляющих результатов в Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Влах проделала огромную работу и добилась впечатляющих результатов в Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с Башканом Гагаузии Ириной Влах, которая вчера отметила 4 года со дня вступления в должность. Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в автономии и в стране.

– Считаю, что, находясь во главе исполнительной власти, Ирина Влах проделала огромную работу и добилась впечатляющих результатов в автономии за прошедшие 4 года. Об этом свидетельствует положительная динамика всех показателей Гагаузии. Выразил Ирине Федоровне полную поддержку, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

В заключение беседы Ирина Влах проинформировала президента о мероприятиях, которые пройдут в автономии в ближайшие недели, и пригласила меня принять в них участие.

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