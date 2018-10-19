Додон: Визит такого лидера, как Эрдоган, – успех для Молдовы (ВИДЕО)

Когда в Молдову приезжает лидер такого калибра, как Реджеп Тайип Эрдоган, – это успех для всей страны. Об этом в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент Игорь Додон.

Глава государства назвал прошедший визит историческим, и отметил, что у него с Эрдоганом сложились очень хорошие, даже дружеские отношения.

– Мы виделись с ним 3 раза за последние полтора года. Президент Турции, кстати, был первый президент, который меня поздравил по телефону с избранием на должность Президента Республики Молдова еще в конце 2016 года, – рассказал президент.

Игорь Додон отметил, что визит прошел четко и слаженно, в том числе и с точки зрения того, как сработала полиция.

– Всегда есть те, кто критикует. Я думаю, что на это обращать внимание не стоит. Успех Молдовы – когда лидер такого калибра приезжает в республику. Это успех нашей страны, потому что мы появились в первых строчках везде, во всем мире, благодаря этому визиту включительно, – добавил президент.

Глава государства уверен, что вследствие этого визита будут достигнуты многие важные результаты в двусторонних отношениях Молдовы и Турции.

– Самый важный документ, который был подписан, – это документ о стратегическом партнерстве. У нас до сих пор стратегическое партнерство было с Россией, с ЕС, с США, но сейчас есть нормативная база, двустороннее соглашение о том, что мы будем наши отношения строить на уровне стратегического партнерства. Это очень важно, – подытожил Додон.