Додон – виноградарям и виноделам: Вы продвигаете доброе имя Молдовы во всем мире!

Додон – виноградарям и виноделам: Вы продвигаете доброе имя Молдовы во всем мире!

Президент Молдовы Игорь Додон обратился с посланием по случаю Национального дня вина. Глава государства выразил благодарность людям, которые связали свою судьбу с миром благоухающих виноградников.

– Являясь древним занятием молдаван, виноградарство в настоящее время стало важной отраслью национальной экономики, благодаря которой аромат легендарных вин все глубже и глубже проникает на крупнейшие международные рынки.Сегодня, когда отмечаем Национальный день вина – событие, которое включает в себя и выраженный туристический оттенок, хочу искренне поблагодарить вас, виноградарей и виноделов молдавского края, за то, что вы веками сохраняете подлинность и уникальность молдавского вина, а также за то, что продвигаете далеко в мире доброе имя Молдовы как виноградарской и винодельческой страны, – отметил он. 

Глава государства добавил, что будет и впредь полностью поддерживать устойчивое развитие этой важной экономической отрасли и продвижение культуры винограда как символа и книгу почета родного края.

– Именно гроздь винограда как фреска далеких времен, как символ народа, изображает нашу любовь, дойну и историю, и наш моральный долг – пронести ее глубокий смысл сквозь века, – подытожил он. 

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