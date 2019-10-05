Додон – виноградарям и виноделам: Вы продвигаете доброе имя Молдовы во всем мире!

Глава государства добавил, что будет и впредь полностью поддерживать устойчивое развитие этой важной экономической отрасли и продвижение культуры винограда как символа и книгу почета родного края.



– Именно гроздь винограда как фреска далеких времен, как символ народа, изображает нашу любовь, дойну и историю, и наш моральный долг – пронести ее глубокий смысл сквозь века, – подытожил он.