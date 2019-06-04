Додон: Вероятность досрочных выборов остается очень высокой

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Вероятность досрочных парламентских выборов на сегодняшний день очень высока и составляет 80%-90%. Так считает президент страны Игорь Додон. Заявление было сделано в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ Молдова”.

Тем не менее, глава государства считает, что шансы на разрешение ситуации без досрочных выборов еще есть, правда – совсем не большие.

– Я оставлю 15-20% шансов договориться. Если это будет до 21 июня – шансов больше, если до конца этой недели – конечно, шансов меньше, но я думаю, что процесс пошел. И я очень надеюсь, что к концу этой недели будет избран спикер и руководство парламента, будут приняты какие-то законы, чтобы мы запустили процесс, – сказал он.