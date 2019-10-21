Додон: Вчера ПСРМ официально подтвердила, что является сильнейшей партией страны

Додон: Вчера ПСРМ официально подтвердила, что является сильнейшей партией страны

Глава государства отметил превосходный результат на вчерашних выборах ПСРМ – партии, которую Игорь Додон создал не так много лет назад и которая недавно стала крупнейшей парламентской партией.

– Вчера ПСРМ официально подтвердила, что является сильнейшей партией страны благодаря получению самой широкой поддержки на всеобщих местных выборах. Очень хороший результат достигнут на выборах в Кишиневе, где партия увеличила представительство в Муниципальном совете и уверенно победила в первом туре выборов мэра. Это беспрецедентно высокий уровень доверия, достигнутый социалистами на выборах, но это и большая ответственность, – отметил он. 

Напомним, вчера социалисты заняли первое место на всеобщих местных выборах.

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