Додон в Вулканештах посетил детсады, получившие помощь от фонда Din Suflet (ФОТО)

Президент Молдовы посетил сегодня все пять детских садов города Вулканешты, которые получили помощь со стороны Благотворительного фонда Din Suflet в рамках общереспубликанской программы по поддержке дошкольных учреждений страны.

Соответствующие дошкольные учреждения получили запрошенную помощь в соответствии с письмами от имени руководителей учреждений и родителей воспитанников в адрес Первой Леди. Таким образом, детям из этих садиков были переданы игровая площадка, новая мебель и современная техника.

– Необходимо прилагать усилия для воспитания сильного и способного народа. Дети – наше будущее, и наш долг обеспечить им благоприятные условия для обучения и развития, – подчеркнул глава государства.

Он также напомнил, что в течение предыдущего года при содействии Благотворительного фонда Первой Леди были начаты работы почти в 200 дошкольных учреждениях, при этом большинство из них уже завершены. Также в нынешнем году планируется довести количество детских садов, получивших подобное содействие, почти до 500, а до окончания мандата Президента Республики Молдова помощь должны получить все дошкольные учреждения страны.