Додон в срочном порядке запросил у СИБ информацию о высылке из Молдовы граждан Турции

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил пресс-секретарь главы государства Максим Лебединский.

– Президент Республики Молдова в срочном порядке запросил у Службы информации и безопасности Республики Молдова всю информацию по высылке граждан Турции, которые работали в лицее «Orizont» на территории Молдовы, – отметил он.

Советник президента напомнил представителям СМИ и общественных организаций, что в декабре 2016 года решением Парламента РМ Служба информации и безопасности была выведена из подчинения президенту и переведена под контроль высшего законодательного органа.

– В то же время во избежание появившихся в прессе спекуляций относительно того, что данные граждане якобы попросили политическое убежище в Республике Молдова, считаем нужным сообщить, что в адрес президентской администрации не поступило ни одного заявления такого рода, – добавил он.