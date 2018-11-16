Додон в Сороках поучаствовал в открытии спортивного комплекса, построенного в рамках национальной кампании «Люблю Молдову» (ФОТО, ВИДЕО)

Додон в Сороках поучаствовал в открытии спортивного комплекса, построенного в рамках национальной кампании «Люблю Молдову» (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе рабочей поездки в город Сороки президент Молдовы Игорь Додон принял участие в открытии спортивного комплекса в рамках национальной программы реабилитации спортивной инфраструктуры.

Как рассказал глава государства, спортивный комплекс расположен в городском микрорайоне «Новые Сороки» и включает футбольную, баскетбольную, волейбольную площадку, тренажеры для фитнеса, детские спортивные площадки.

– Надеюсь, что эта спортивная площадка станет привлекательным местом для всех жителей города.  Занятие спортом дает немало преимуществ для здоровья и возможность более успешной социализации. Именно по этим причинам буду и в дальнейшем прилагать усилия, чтобы граждане страны имели возможность заниматься спортом, – отметил Игорь Додон.

Напомним, что осенью прошлого года был дан старт национальному проекту по строительству 300 спорткомплексов в различных населенных пунктах страны, преимущественно в сельской местности. Десятки комплексов уже сданы в эксплуатацию, находятся в стадии проектирования или строительства. Программа осуществляется под патронатом Президента Республики Молдова в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову» и в партнерстве с Благотворительным фондом Первой леди страны ”Din Suflet”.

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