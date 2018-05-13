Додон в Сочи встретится с Путиным, Лукашенко, Назарбаевым и новым премьером Армении

Президент Молдовы Игорь Додон вылетает сегодня в Сочи для участия в заседании Высшего Евразийского Экономического совета.

«На полях» саммита у главы молдавского государства запланированы двусторонние встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

Также ему предстоит встретиться с новым премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

Напомним, ранее помощник Путина заявил, что Молдова получит статус наблюдателя при ЕАЭС 14 мая в Сочи.