Додон: В случае коалиции с демократами Санду и Нэстасе ждет участь Филата (ВИДЕО)

Этой осенью все промолдавски настроенные граждане страны обязаны победить на парламентских выборах. Об этом в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ-Молдова” заявил президент страны Игорь Додон.

Глава государства повторил свою позицию: коалиции между социалистами и правыми партиями не будет никогда а потому нужно сделать все возможное, чтобы получить большинство и сформировать промолдавскую власть в стране.

– Невозможна коалиция между социалистами и правыми. Я это всё проходил, я видел всё это. Я видел в 2010 году, когда демократы вели переговоры с коммунистами для того, чтобы получить больше мандатов, полномочий, министерств от Филата. Потом кинули левых и создали свой проевропейский альянс, уже не помню какой – второй, третий и т.д. Невозможна коалиция с правыми. Потому что во-первых их будет так держать Запад, на них компромата там вот столько, и попытаются их объединить. Я думаю, как только закончатся выборы, если не будет промолдавского большинства, то обязательно их попытаются объединить. Здесь у них тоже есть проблема. Потому что демократы никогда не сдадут прокуратуру, СИБ и т.д. А Майя Санду, Андрей Нэстасе, если залезут в коалицию с демократами, – их участь будет та же, как и у Филата. Через полтора – два года, не больше. По молдавским выборам выход только один – промолдавское большинство, – сказал он.

По словам президента, большие шансы сформировать это большинство у социалистов, которые сохранили свой рейтинг в Кишиневе и не потеряли свой рейтинг по Молдове. В большинство могут войти и независимые депутаты, который, уверен Додон, в парламенте обязательно будут.

– Я вам хочу сказать, что если не получится создать промолдавское большинство с участием социалистов, я думаю, что вероятность очень большая, что в следующем году будут досрочные парламентские выборы. Правые смогут договориться между собой. Но социалисты с демократами либо с кем-то из правых – этого не будет, – подытожил глава государства.