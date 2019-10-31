Додон: В руководстве Кишинева должны быть серьезные люди, а не клоуны (ВИДЕО)

0

Выбор очень простой: либо мы голосуем за Кишинев и за изменения в лучшую сторону в городе, либо снова будут геополитические выборы. Об этом в рамках “Специального выпуска” на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что в последние годы люди, как правило, голосовали не за кого-то, а против кого-то, поддаваясь геополитическим настроениям и запугиваниям “приходом русских”. В этом году впервые появился шанс изменить эту ситуацию.

– Считаю, что шансы реальные, очень хорошие. Люди хорошо разбираются, кто и что из себя представляет. Важно, чтобы люди вышли на голосование. Сидеть дома и ждать, кто победит – это неправильная позиция. Если так думать – опять появятся какие-то клоуны в плохом смысле этого слова. Клоуны хороши для детей, в цирке и т. д. Но в руководстве примарии должны быть серьезные люди, – сказал он.

Глава государства также отметил, что “есть политики, которые приходят только для того, чтобы взять флаг мэра столицы и пойти с ним дальше на другие должности или выборы в следующем году”. В частности, подчеркнул он, один из кандидатов открыто говорит, что его интересует президентская должность.

– Понятно, что кандидат справа видит эту должность только как возможность пропиариться, и в следующем году пойти на президентские выборы против кандидата, который будет слева. Все понимают, что после того, как разрушили всё в одном министерстве, попытаются разрушить то, что осталось. Это очень опасная игра. Люди должны понять и прийти на выборы и проголосовать за Кишинев и профессионала. Тем, кто пытается поднимать геополитическую тему, я бы сказал, что у нас коалиция на центральном уровне, в парламенте и правительстве, между социалистами и правыми. Чего вы боитесь? Социалисты уже с вами, с правыми, вместе работаем. Да, это непросто, но нет той боязни. Потому что ваши лидеры уже согласились, что мы идем вместе. Уже договорились насчет 25 районов. Практически договорились, что в Муниципальном совете пойдем вместе, – добавил он.

Глава государства также в очередной раз отметил, что один из кандидатов не сдержал свое слово не нападать во время предвыборной кампании, и всё это время атаковал и Партию социалистов, и президента, чего не позволяли себе другие оппоненты. Игорь Додон находит этому объяснение.

– Создается впечатление, что у этих кандидатов задача другая: просто разрушить эту коалицию. Если кто-то думает, что после 3-го все это забудется – ничего подобного. Сесть за один стол переговоров с некоторыми персонажами уже не получится. Я не сяду за стол переговоров с теми, кто взял на себя одно обязательство, а после действует по-другому. Не хочу называть фамилии. Была договоренность о движении определенными принципами. Нарушили эту договоренность – будем иметь в виду, – подытожил он.