Додон: В поле зрения администрации президента, парламента и правительства остается соблюдение прав и свобод человека в Приднестровском регионе

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Рассказал Игорь Додон на русском языке в ПАСЕ и об урегулировании приднестровской проблемы, а также о мерах по укреплению доверия между двумя берегами Днестра, отметив, что это – один из важнейших приоритетов действующего руководства Республики Молдова.

– В течение трёх лет у меня состоялось семь встреч с руководством региона, в ходе которых обсуждались действия, направленные на решение проблем, с которыми сталкиваются жители Республики Молдова на обоих берегах Днестра. Мы поддерживаем прогресс, достигнутый в 2017–2019 годах по вопросам реализации мер укрепления доверия из так называемого пакета «Берлин+» в рамках формата «5+2». Хочу отметить, что из восьми мер доверия шесть были реализованы или находятся в стадии реализации. Среди наиболее важных – выдача нейтральных регистрационных номеров для автомобилей левобережья Днестра, признание дипломов учебных заведений Приднестровского региона, решение проблемы мобильной связи. В поле зрения администрации президента, парламента и правительства остается соблюдение прав и свобод человека в Приднестровском регионе в правовом, экономическом и гуманитарном плане. Мы считаем, что данная проблематика может активнее обсуждаться и в рамках формата «5+2» при поддержке ОБСЕ и Совета Европы, – заявил Игорь Додон.

Другой важной задачей в развитии диалога по приднестровской проблематике для руководства страны и всего политического класса, по его словам, является разработка основных параметров особого статуса Приднестровья в составе суверенной и территориально целостной Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ, с соответствующим механизмом гарантий основных прав и свобод человека.

– Как один из ключевых факторов позитивного влияния на процесс приднестровского урегулирования мы рассматриваем реализацию Стратегии по продвижению международного признания статуса постоянного нейтралитета Республики Молдовы, что, безусловно, будет способствовать укреплению безопасности в данном регионе Европы. В связи с этим мы приветствуем инициативу Российской Федерации, озвученную в августе 2019 года, о намерении возобновить процесс вывоза и утилизации боеприпасов с территории Республики Молдова, – добавил он.