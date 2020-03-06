Додон: В парламенте формируется новая коалиция – в защиту тех, кто украл миллиард

Додон: В парламенте формируется новая коалиция – в защиту тех, кто украл миллиард
Игорь Додон с сожалением констатировал, что депутаты ПДС и ППДП, которые объединились с депутатами Илана Шора и Андриана Канду в парламенте, проголосовали сегодня против того, чтобы долговое бремя, образовавшееся в результате “кражи века”, было снято с плеч граждан. Об этом президент написал на своей странице в соцсети. 

– Это доказывает, что в парламенте формируется новая коалиция, которая пытается защитить тех, кто украл миллиард, в обмен на другие скрытые политические договоренности, – считает он. 
Глава государства выразил уверенность в том, что на следующих выборах “с электоральной точки зрения поплатятся все те, кто проголосовал сегодня против этой инициативы”.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md