Додон: В парламенте формируется новая коалиция – в защиту тех, кто украл миллиард

0

Игорь Додон с сожалением констатировал, что депутаты ПДС и ППДП, которые объединились с депутатами Илана Шора и Андриана Канду в парламенте, проголосовали сегодня против того, чтобы долговое бремя, образовавшееся в результате “кражи века”, было снято с плеч граждан. Об этом президент написал на своей странице в соцсети.

– Это доказывает, что в парламенте формируется новая коалиция, которая пытается защитить тех, кто украл миллиард, в обмен на другие скрытые политические договоренности, – считает он.

Глава государства выразил уверенность в том, что на следующих выборах “с электоральной точки зрения поплатятся все те, кто проголосовал сегодня против этой инициативы”.