Додон в очередной раз призвал партнеров по коалиции к взвешенной внешней политике (ВИДЕО)

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Партии, входящие в состав блока “АКУМ”, не хотят участвовать в процессах, связанных с сотрудничеством Молдовы с ЕАЭС, а представители правительства в письменном виде отказываются участвовать в некоторых рабочих группах СНГ. Об этом президент Молдовы Игорь Додон рассказал в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”, отметив, что ни он, ни восточные партнеры не понимают эту позицию.

В частности, подводя итоги своего участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, Игорь Додон отметил, что это – отличная площадка для продвижения экономических интересов Молдовы.

– Это не политическая, а сугубо экономическая организация в рамках ЕАЭС, где в ближайшее время будет создан единый энергетический рынок. Нас на этом этапе интересует торговля. Хочу отметить, что за 6 месяцев этого года товарооборот между Молдовой и странами ЕАЭС увеличился на 6%. Например, с Россией экспорт по некоторым товарным позициям существенно вырос: по яблокам – на 32%, по вину – на 42%. Поэтому для нас это очень интересная площадка именно для продвижения экономических интересов. То, что в этом заседании участвовали мировые лидеры, интересные нам по опыту, например, из Сингапура, – их опыт для нас очень интересен. Мы обменялись мнениями. Думаю, в ближайшее время будет обмен делегациями. Хочу, чтобы мои специалисты из аппарата президента либо туда поехали, либо пригласили к нам их специалистов, чтобы рассмотреть более детально те реформы, которые они проводили. ЕАЭС – довольно интересный новый интеграционный проект на просторах СНГ. То, что нас приняли наблюдателями, дали этот статус, и мы участвуем во всех этих мероприятиях, – для нас это большой плюс, – сказал он.

Вместе с тем, Игорь Додон назвал “непонятной позицию наших партнеров по коалиции”, которые всячески не хотят участвовать в этих процессах. Это неправильно, считает президент, ведь никто никого ни к чему не обязывает.

– Статус наблюдателя – это возможность общаться, обмениваться мнениями, высказывать свою позицию и настаивать на продвижении своих экономических интересов. У нас никаких обязательств перед ЕАЭС нет, – добавил он.

Тот факт, что партии, входящие в блок “АКУМ” открыто смотрят на Запад, а все, что касается Востока, не воспринимают, Игорь Додон назвал не только странным, но и немного опасным. Президент отметил, что нежелание к сотрудничеству проявляется не только по отношению к ЕАЭС, но и к СНГ.

– Думаю, они боятся за свой электорат, боятся, что их не поймут, если они будут посещать различные мероприятия по СНГ. Сегодня мне дали пакет документов, в которых они в письменном виде, члены правительства, отказываются участвовать в некоторых рабочих группах в рамках СНГ. Это недальновидно: они пытаются сделать то же, что и демократы? Мы – члены СНГ. Мы настаивали на сотрудничестве с СНГ, что отражено в соглашении, которое мы подписали между “АКУМ” и Партией социалистов, – возмутился он.

Президент уверен: другого пути, у Молдовы, чем взвешенная внешняя политика, – нет. Игорь Додон отметил, что это единственная возможность укрепить позиции нашей страны, и призвал партнеров по коалиции, наконец, осознать это и перестать вести себя однобоко.

– Я за последние несколько недель был и в Брюсселе, и в Нью-Йорке, и в Москве, и в Ереване – общался с руководителями и лидерами. Так нужно строить политику. Надеюсь, Майя Санду в ближайшее время поедет в Россию, возможно, в октябре-ноябре. Нужно проводить именно эту политику: нельзя дружить с кем-то против кого-то, с Западом против России или с Востоком против Запада. Это моя позиция и, думаю, большинство граждан РМ это поддержит. Если мы это не поймем – у нас опять начнутся какие-то геополитические волны внутри страны. За последние 3-4 месяца в обществе нет того негатива и той борьбы правых против левых и наоборот. Давайте это ценить. Это определенная стабильность. Очень надеюсь, что наши партнеры по коалиции это поймут и оценят. Знаю, что депутаты блока “АКУМ” были вместе с Гречаный, когда она была с официальным визитом в Москве, затем они участвовали в делегации в Китае, в Нур-Султане – думаю, это правильно. Премьер-министр должен сделать такой же шаг. У правительства пока какие-то комплексы, но, думаю, они должны через это перейти. На следующей неделе пройдет заседание глав стран СНГ, саммит СНГ. Обычно перед президентами встречаются министры иностранных дел. За последние 3,5 года никто из правительства не участвовал, обычно отправляли посла. Это неправильно: нужен министр или хотя бы госсекретарь, участвующий в этих мероприятиях. Наши партнеры с Востока тоже не понимают. Они говорят, что они открыты, дают нам по экспорту дополнительные преференции, открывают рынки, решают проблемы мигрантов, делают шаги по газу, а правительство не хочет работать. На уровне президента – хорошие отношения, на уровне парламента – дай Бог, начались хорошие контакты. Но правительство тоже должно работать в этом направлении, – подытожил Додон.