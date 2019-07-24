Додон: В начале следующей недели будет назначен новый врио генпрокурора (ВИДЕО)

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В начале следующей недели в Молдове будет назначен новый временно исполняющий обязанности генпрокурора. Об этом в рамках интервью порталу noi.md заявил президент Игорь Додон, который подчеркнул, что главной задачей нового руководителя ведомства станет разобраться во всех вопросах, в которых ранее бездействовала Генпрокуратура.

– Это и Kroll, и коррупционные схемы, и т. д. Думаю, сразу после назначения нового и.о. генпрокурора до середины августа у нас будут конкретные дела и конкретные обвиняемые, если кто-то виноват из бывшей власти и т. д. Хочу, чтобы люди увидели, что реальные вещи происходят, – сказал глава государства.

Президент также рассказал, что к началу следующей недели новый руководитель будет и у Национального антикоррупционного центра. Кроме того, в этот же период времени должен быть утвержден новый состав КС.