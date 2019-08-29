Додон: в начале сентября обсудим наиболее острые проблемы в экономике (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: в начале сентября обсудим наиболее острые проблемы в экономике (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства провёл сегодня рабочее заседание с советниками по теме организации и проведения 3 сентября расширенного заседания Экономического совета при Президенте.

В частности, на своей странице в соцсети президент отметил, что такое решение было принято по итогам многочисленных встреч с представителями деловых кругов, местных властей, а также на фоне постоянных обращений экономических агентов по различным проблемам.

Считаю необходимым обсудить в начале сентября несколько наиболее острых вопросов и проблем, с которыми сталкивается экономика. Это вопросы налоговой политики и защиты интересов местного производителя, создание института «бизнес-омбудсмена», проблема дефицита рабочей силы, монополизация экспорта определённых групп товаров, развитие агропромышленного комплекса, IT-индустрии, туризма, транспорта, строительства и др., – подытожил Игорь Додон.

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