Додон: В Молдове нет двоевластия! (ВИДЕО)

Додон: В Молдове нет двоевластия! (ВИДЕО)

В Республике Молдова нет двоевластия. С таким заявлением в рамках передачи на общественном телеканале выступил президент страны Игорь Додон отметив, что у нас есть законно избранный и признанный всеми парламент, создавший большинство и избравший правительство. Есть только одна проблема – нежелание демократов признавать это. 

– 61 депутат нашли общий язык, создали парламентское большинство, выбрали спикера и правительство. Часть демократов, которых меньше, считают, что депутаты опоздали на 24 часа, что нужно было это сделать днём ранее, а остальные полагают, что все было сделано правильно. Но есть президент страны, который, согласно законодательству, должен быть арбитром. В Конституции четко говорится о том, что президент после 3 месяцев может, я хочу акцентировать, МОЖЕТ распустить парламент. Если президент считает, что нужно дать депутатам ещё один, пять, шесть дней для того, чтобы избежать политического тупика, это нужно сделать. Однако у нас сложилась ситуация, когда те, кто обладает 35 мандатами в парламенте, «играют» с этими 24 часами туда-сюда и не хотят уступать власть, – отметил президент. 

 

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