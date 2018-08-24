Додон в Криулянах раздал более 100 ранцев со школьными принадлежностями (ФОТО)

Запущенная Благотворительным фондом ”Din Suflet” общереспубликанская социальная акция по оказанию помощи в подготовке к школе всем первоклассникам страны этого года успешно продолжается.

Об этом с гордостью сообщил глава государства Игорь Додон. Он также сообщил, что раздал сегодня более 100 ранцев со школьными принадлежностями детям из города Криуляны. В знак признательности будущие школьники представили небольшую художественную программу – стихи, песни и танцы.

– Пожелал детям вступить с энтузиазмом и упорством в страну познаний и с максимальной пользой провести самые прекрасные годы – школьные годы, – сказал президент.

Напомним, что до начала учебного года более 25 тысяч будущих первоклассников из всей страны получат ранцы и школьные принадлежности от Благотворительного фонда Первой Леди страны Галины Додон ”Din Suflet”.