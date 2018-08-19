Додон в Комрате поучаствовал в открытии спортивного комплекса, построенного в рамках национальной кампании «Люблю Молдову» (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в открытии нового спортивного комплекса в микрорайоне Заялпужье города Комрата.

Как рассказал глава государства, данный проект был реализован в рамках общереспубликанской программы по реабилитации спортивной инфраструктуры.

– Надеюсь, что новая спортплощадка станет объектом притяжения для всех жителей города. Постоянные занятия спортом укрепляют волю и развивают навыки общения, а здоровый образ жизни должен стать приоритетом для граждан, – отметил он.

Осенью прошлого года была запущена общереспубликанская программа по строительству 300 спортивных комплексов в населенных пунктах страны, преимущественно в сельской местности. Десятки комплексов уже были сданы в эксплуатацию, находятся на стадии проектирования или строительства.

Общереспубликанская программа по реабилитации спортивный инфраструктуры осуществляется под эгидой Президента Республики Молдова, в рамках Национальной кампании «Люблю Молдову» и при партнерском содействии Благотворительного фонда Первой Леди ”Din Suflet”.