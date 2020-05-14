Додон: В команду правительства Кику входят профессионалы, преданные интересам государства (ВИДЕО)

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На брифинге для прессы по итогам заседания Высшего совета безопасности Игорь Додон еще раз поблагодарил правительство Иона Кику за проделанную за 6 месяцев работу.

Президент отметил, что за эти полгода “было много событий и вызовов”, но кабинет министров с достоинством справился с ними.

– За это время правительство Кику доказало, что оно ответственное, что в нём работают профессионалы, преданные интересам государства, которые могут справиться и с пандемией, и с экономическим кризисом, и с засухой. Я твёрдо уверен, что этот состав сможет справиться и справится и с другими вызовами, которые нас ждут, – сказал он.

Напомним, сегодня, 14 мая, исполнилось шесть месяцев со дня утверждения правительства Иона Кику.

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