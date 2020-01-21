Додон: В Кишиневе будут и далее учитывать интересы и потребности жителей Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: В Кишиневе будут и далее учитывать интересы и потребности жителей Гагаузии (ФОТО, ВИДЕО)

По приглашению руководства Народного собрания Гагаузии и вместе с башканом автономии Ириной Влах президент Игорь Додон принял участие в заседании регионального законодательного органа.

Глава государства приветствовал хорошую динамику сотрудничества между органами государственной власти Республики Молдова и Гагаузской автономии и заверил местных депутатов в том, что в Кишиневе будут и далее учитывать интересы и потребности жителей Гагаузии.

– В целом у нас состоялась продуктивная дискуссия по наиболее актуальным вопросам, затрагивающим различные стороны социально-экономической и политической жизни автономии. В частности, говорили о необходимости принятия пакета законов, направленных на гармонизацию регионального законодательства с национальным. С этой целью договорились возобновить деятельность совместной рабочей группы в составе депутатов Парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии. Кроме того, обсудили возможность «деконцентрации» национальных органов власти на уровне автономии при учете ее мнения, – сообщил президент на своей странице в соцсети. 

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