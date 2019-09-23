Додон в интервью “Россия-24”: Сегодня происходит полная перезагрузка молдо-российских отношений (ВИДЕО)

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Двусторонние молдо-российские отношения сегодня проходят полную перезагрузку. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в интервью телеканалу “Россия-24”. Глава государства обратил внимание на тот факт, что по всем направлениям идет активная работа, что не может не радовать.

– У нас сейчас идет полная перезагрузка двухсторонних молдо-российских отношений. Если раньше, последние 3 года, наши двусторонние отношения держались на диалоге президентов и, частично, регионов, а средний уровень практически отсутствовал, я имею в виду правительство и парламент, то сейчас у нас по всем уровням идёт полноценная работа. Буквально на этой неделе состоялось заседание межправкомиссии – впервые за последние 3 года. Конкретные контакты наметились и на уровне правительства – я имею в виду официальный визит министра иностранных дел РМ в Москву. Я так понимаю, что в ближайшие недели премьер-министр также должна с официальным или рабочим визитом приехать в Россию. Я думаю, что все это – очень положительные сигналы, – отметил президент.

В данной связи глава государства прокомментировал и прошедший накануне второй Молдавско-российский экономический форум. Игорь Додон обратил внимание на рекордное число участников – более 1000 человек, что как минимум в 2 раза больше, чем в прошлом году. Президент считает, что прошедшее мероприятие может дать сильный импульс увеличению торгового оборота между странами в самом ближайшем будущем.

– У нас и так за первые 6 месяцев есть положительная динамика, очень хороший рост торговли в этом году, и это благодаря тем договоренностям, которые были на уровне президентов в прошлом году. Мы договорились и сняли таможенные пошлины по пяти товарным позициям, и за первые 6 месяцев этого года по вину у нас рост в 42%, мы возвращаемся на российский рынок. И вот те договорённости на уровне руководителей, на уровне правительств, которые сейчас начинаются, создают хорошие предпосылки для инвестиций в РМ, – добавил Игорь Додон.

Президент также в очередной раз подчеркнул, что Молдова обладает огромным потенциалом. Это касается и туристического направления. Игорь Додон надеется, что и оно в скором времени будет освоено.

– Это отдельная стратегия, и мы очень детально её обсуждали. Поэтому я очень надеюсь, что и после этого форума, и после изменений, которые были в Молдове, россияне будут чаще приезжать к нам, – подытожил он.