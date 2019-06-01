Додон: В ходе поездки Козак не намерен обсуждать вопросы формирования власти в Молдове

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Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак не планирует в ходе предстоящего 3-4 июня рабочего визита в Кишинев обсуждать вопросы формирования власти после прошедших здесь парламентских выборов. Об этом ТАСС сообщил президент Молдовы Игорь Додон, который таким образом опроверг информацию ряда молдавских СМИ, что вице-премьер РФ намерен обсуждать пути выхода из политического кризиса в нашей стране.

– Козак в ходе своей рабочей поездки не намерен обсуждать вопросы формирования власти в Молдове после парламентских выборов. Он приезжает в качестве специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной, чтобы обсудить планы расширения двустороннего сотрудничества. Хочу напомнить, что переговоры о формировании власти ведут депутаты, которых избрал молдавский народ, – отметил Додон.

Говоря о визите Козака, он напомнил, что благодаря договоренностям президентов Молдовы и России, за последние годы молдавские сельхозпроизводители получили серьезные преференции на российском рынке. С 1 января, например, действует беспошлинный режим поставок по пяти позициям молдавских товаров в РФ.

– Но он заканчивается 1 июля. Я знаю, что у российской стороны есть вопросы к нашему правительству, в частности касаемо минимизации возможностей реэкспорта этих товаров из третьих стран, – сказал президент. Кроме того, по словам Додона, есть ряд других проблем двустороннего сотрудничества, которые вице-премьер РФ намерен обсудить в Кишиневе.

Напомним, Дмитрий Козак совершит визит в Молдову 3 и 4 июня по приглашению главы нашего государства.