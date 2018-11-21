Додон в Госдуме: Россия была, есть и будет стратегическим партнёром Молдовы

Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил сегодня, 21 ноября, с трибуны Государственной Думы Российской Федерации. Это первое выступление руководителя Молдовы в Госдуме РФ за 27 лет независимости нашей страны.

Глава государства изложил свою позицию по вопросам развития отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией и о происходящих сегодня процессах, затрагивающих интересы наших стран и народов. Свою речь Додон начал с того, что заявил – Российская Федерация была, есть и будет стратегическим партнёром для Республики Молдова. Эти слова были встречены аплодисментами депутатов Госдумы.

– Никому не удастся разрушить дружеские, братские, духовные, культурные, экономические, связи, которые наши народы строили веками. Подтверждаю, что на политическом уровне мы делаем все возможное, чтобы сохранить и укреплять это партнёрство. В ходе своего недавнего официального визита в Российскую Федерацию, во время встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, я ещё раз поблагодарил его за поддержку Молдовы и её граждан. Вопросы развития двусторонних межгосударственных отношений и впредь будут находиться в повестке диалога президентов Молдовы и России. Я убеждён, что в скором времени по итогам предстоящих парламентских выборов в Молдове, укрепление молдо-российских отношений станет одним из важнейших приоритетов и на уровне парламентов и правительств наших стран, – отметил он.

Глава государства коротко перечислил основные моменты в истории взаимоотношений двух стран. Игорь Додон отметил, что всё население нашей страны в большей или меньшей степени владеет русским языком. Более миллиона молдавских граждан называют русский язык основным языком повседневного общения, а русскому языку в Молдове законодательно придан статус языка межнационального общения. Также президент обратил внимание на заинтересованность российских бизнесменов в сотрудничестве с молдавскими предпринимателями и поблагодарил за доброжелательное отношение к молдавским гражданам, работающим и живущим на территории РФ, и за решение ряда их проблем.

Вместе с тем, Игорь Додон отметил, что руководство и большинство депутатов нынешнего состава молдавского парламента искусственно сдерживают развитие имеющегося потенциала между нашими странами. К сожалению, в Кишиневе не все ещё поняли, что нельзя ставить национальные интересы страны в зависимость от ложных сиюминутных идеологических и узкопартийных интересов, сказал он.

По словам президента, полноценное восстановление межпарламентского диалога, а также возобновление работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдовы и России придадут значимый импульс для выстраивания стратегического партнёрства между нашими странами. Эти и другие задачи, уверен Игорь Додон, войдут в число первоочередных для нового парламента и правительства Республики Молдова, которые будут сформированы по итогам будущих парламентских выборов, проведение которых намечено на 24 февраля 2019 года, а совокупность усилий президента, парламента и правительства Молдовы станет залогом крепкого и успешного стратегического партнёрства с Российской Федерацией.

– Я, как президент Молдовы, убеждён в необходимости твёрдо идти по пути укрепления экономических связей между нашими странами, которые закладывают прочную основу для успешного политического диалога и стратегического партнёрства между Республикой Молдова и Российской Федерацией. Для наполнения конкретным содержанием политики молдо-российского стратегического партнёрства в определённой перспективе считаю целесообразным подготовить и подписать совместную Декларацию о стратегическом партнёрстве и создать Совместный комитет на высоком политическом уровне, целью которого будет всестороннее обсуждение вопросов стратегического характера, – сказал он.

Глава государства в очередной раз подчеркнул свою позицию: Молдова должна дружить и сотрудничать со всеми, исходя из национальных интересов нашей страны, а статус постоянного нейтралитета должен быть не только сохранен и укреплен, но и признан на международном уровне.

– Конечно же, мы будем строить нашу страну и наше будущее, исходя из наших национальных интересов. Мы прилагаем усилия для разработки программы развития и модернизации Молдовы на последующие пятнадцать-двадцать лет, но не вместе с кем-то против кого-то. Политика «или-или», которая проводилась рядом крупных держав в последние годы в отношении Республики Молдова, ясно доказала свою несостоятельность, ошибочность и даже ущербность. Повторю свою мысль, высказанную на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 году: «Мы не хотим играть роль пешки в геополитических шахматных баталиях». Я против того, чтобы Молдова была превращена в серую «буферную зону». Мы не будем дружить с кем-то ни против России, ни против любой другой страны или объединения стран. Это позиция президента и абсолютного большинства граждан Республики Молдова, – добавил он.

В заключение Игорь Додон отметил, что Молдову и Россию объединяют многие ценности и приоритеты.

– Наши предки, деды, отцы веками ковали эту дружбу и братство. Мы должны это сохранить и передать будущим поколениям. Конечно, есть много желающих это разрушить. Вопрос: справимся ли мы? Со своей стороны я отвечаю, что да. Надеюсь, что и с вашей стороны ответ будет таким же, – сказал он под аплодисменты российских депутатов.