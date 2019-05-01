Додон: В год Победы мы должны освободить страну от тех, кто правил ею последние 10 лет! (ВИДЕО)

Додон: В год Победы мы должны освободить страну от тех, кто правил ею последние 10 лет! (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил на первомайском митинге Партии социалистов. Глава государства отметил, что он очень горд и рад, что “сегодня, как и многие годы подряд, мы здесь, в центре Кишинева, на этом красивом празднике”. 

– Именно мы, социалисты, возродили эту красивую традицию проводить марши людей труда 1 Мая. С 2012 года, уже 8 год подряд, мы, социалисты, отдаем дань людям труда. Самое большое богатство нашей страны – люди. У нас самые лучшие люди на земле – самые трудолюбивые, самые гостеприимные, самые хозяйственные и самые мирные. Я горжусь тем, что, вместе с вами, являюсь гражданином этой страны, и я твердо уверен, что с такими людьми у Молдовы есть будущее! – сказал он. 

Вместе с тем Додон обратил внимание на проблему массового исхода населения из страны, добавив, что главная задача любой власти, вне зависимости от политического окраса, – сделать всё для того, чтобы граждане Молдовы были счастливы у себя дома.

– В чем нуждаются наши сограждане? В рабочих местах, в зарплатах, пенсиях, в социальных гарантиях и инфраструктуре, дорогах – и не только перед выборами, а всегда. Я твердо уверен, что мы этого добьемся вместе с моими храбрыми коллегами. Самая большая честь для любого ответственного политика, для любой ответственной политической партии – служить своему народу. Это – задача каждого из нас, это задача моей команды, это моя задача, в качестве президента, – добавил Додон. 

Президент отметил, что “пока не удалось решить все проблемы граждан, но мы знаем, как это сделать”.

– У нас есть профессионалы, которые не раз справлялись с любой задачей. У этой большой социалистической семьи, которую мы начали поднимать с 2011 года, – самая большая фракция в парламенте. У нас должность Президента РМ. Теперь нужно всем этим грамотно распорядиться в интересах народа. Мы, как самая большая оппозиционная партия, предложили правым, другой оппозиционной партии, создать крепкое коалиционное правительство и большинство. К сожалению, правые еще не созрели до уровня совершеннолетия, которое есть у некоторых их европейских партнеров. У них есть еще месяц – может, созреют, когда черешня появится или клубника. Хотя у меня есть очень большие сомнения, что они смогут подняться на уровень политической ответственности и отложить в сторону свои амбиции. Нам нечего делить. Народ один. И те, которые голосовали за нас, и кто голосовал за других, – все мы хотим мира и стабильности у нас, в нашей стране. Я призываю всех найти в себе мужество и сделать этот шаг. Мы, как ответственная партия, сделали этот шаг. Пора закончить все эти геополитические войны, – сказал он. 

Игорь Додон отметил, что Российская Федерация является стратегическим партнером Молдовы и поприветствовал присутствие на мероприятии представителей “Единой России” и “Справедливой России”. В то же время Додон добавил, что РМ должна дружить со всеми, исходя из своих национальных интересов.

– Только так мы добьемся улучшения жизни для нашего народа, и нас будут уважать и на Западе, и на Востоке. Наш народ этого достоин, и я уверен, что мы этого добьемся. А если не получится в этом парламенте, в этом составе, с поднятой головой мы пойдем и объясним нашим гражданам, из-за кого мы дошли до досрочных парламентских выборов, и мы на них победим, я в этом уверен, – добавил он. 

В заключение Игорь Додон отметил, что 2019 год – особый для нашей страны, поскольку мы отмечаем 660 лет нашей государственности, и все это время, сколько бы ни пытались разорвать нашу землю, “мы всегда достойно защищали наши традиции и религию”. В то же время, напомнил президент, в этом году отмечается 75 лет освобождения Молдовы от фашизма.

– В этом году, в год Победы, мы должны одержать самую главную победу для нашего народа – освободить страну от тех, кто правил Молдовой последние 10 лет. Я уверен, что вместе с вами мы справимся с этой задачей! – подытожил он. 

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