Додон: В год Победы мы должны освободить страну от тех, кто правил ею последние 10 лет! (ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон выступил на первомайском митинге Партии социалистов. Глава государства отметил, что он очень горд и рад, что “сегодня, как и многие годы подряд, мы здесь, в центре Кишинева, на этом красивом празднике”.

– Именно мы, социалисты, возродили эту красивую традицию проводить марши людей труда 1 Мая. С 2012 года, уже 8 год подряд, мы, социалисты, отдаем дань людям труда. Самое большое богатство нашей страны – люди. У нас самые лучшие люди на земле – самые трудолюбивые, самые гостеприимные, самые хозяйственные и самые мирные. Я горжусь тем, что, вместе с вами, являюсь гражданином этой страны, и я твердо уверен, что с такими людьми у Молдовы есть будущее! – сказал он.

Вместе с тем Додон обратил внимание на проблему массового исхода населения из страны, добавив, что главная задача любой власти, вне зависимости от политического окраса, – сделать всё для того, чтобы граждане Молдовы были счастливы у себя дома.

– В чем нуждаются наши сограждане? В рабочих местах, в зарплатах, пенсиях, в социальных гарантиях и инфраструктуре, дорогах – и не только перед выборами, а всегда. Я твердо уверен, что мы этого добьемся вместе с моими храбрыми коллегами. Самая большая честь для любого ответственного политика, для любой ответственной политической партии – служить своему народу. Это – задача каждого из нас, это задача моей команды, это моя задача, в качестве президента, – добавил Додон.

Президент отметил, что “пока не удалось решить все проблемы граждан, но мы знаем, как это сделать”.

– У нас есть профессионалы, которые не раз справлялись с любой задачей. У этой большой социалистической семьи, которую мы начали поднимать с 2011 года, – самая большая фракция в парламенте. У нас должность Президента РМ. Теперь нужно всем этим грамотно распорядиться в интересах народа. Мы, как самая большая оппозиционная партия, предложили правым, другой оппозиционной партии, создать крепкое коалиционное правительство и большинство. К сожалению, правые еще не созрели до уровня совершеннолетия, которое есть у некоторых их европейских партнеров. У них есть еще месяц – может, созреют, когда черешня появится или клубника. Хотя у меня есть очень большие сомнения, что они смогут подняться на уровень политической ответственности и отложить в сторону свои амбиции. Нам нечего делить. Народ один. И те, которые голосовали за нас, и кто голосовал за других, – все мы хотим мира и стабильности у нас, в нашей стране. Я призываю всех найти в себе мужество и сделать этот шаг. Мы, как ответственная партия, сделали этот шаг. Пора закончить все эти геополитические войны, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что Российская Федерация является стратегическим партнером Молдовы и поприветствовал присутствие на мероприятии представителей “Единой России” и “Справедливой России”. В то же время Додон добавил, что РМ должна дружить со всеми, исходя из своих национальных интересов.

– Только так мы добьемся улучшения жизни для нашего народа, и нас будут уважать и на Западе, и на Востоке. Наш народ этого достоин, и я уверен, что мы этого добьемся. А если не получится в этом парламенте, в этом составе, с поднятой головой мы пойдем и объясним нашим гражданам, из-за кого мы дошли до досрочных парламентских выборов, и мы на них победим, я в этом уверен, – добавил он.

В заключение Игорь Додон отметил, что 2019 год – особый для нашей страны, поскольку мы отмечаем 660 лет нашей государственности, и все это время, сколько бы ни пытались разорвать нашу землю, “мы всегда достойно защищали наши традиции и религию”. В то же время, напомнил президент, в этом году отмечается 75 лет освобождения Молдовы от фашизма.

– В этом году, в год Победы, мы должны одержать самую главную победу для нашего народа – освободить страну от тех, кто правил Молдовой последние 10 лет. Я уверен, что вместе с вами мы справимся с этой задачей! – подытожил он.