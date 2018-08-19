Додон в Гагаузии раздал ранцы и школьные принадлежности будущим первоклашкам (ФОТО)

В ходе рабочего визита в Гагаузию президент Молдовы Игорь Додон побывал в селах Конгазчик и Кирсово Комратского района.

Там он принял участие в раздаче ранцев и школьных принадлежностей почти 100 детям, которые впервые пойдут в школу в этом году. Всего в этом году в Гагаузии в первый класс пойдут около 1600 детей.

– Пожелал учащимся, чтобы начало нового учебного года было отмечено для них положительными эмоциями и успехами в учебе, а родителям я пожелал проявлять терпение и стараться создать приятную атмосферу для роста и воспитания детей, – написал глава государства на своей странице в соцсети.

Напомним, Благотворительный фонд ”Din Suflet” под патронатом Первой Леди страны Галины Додон запустил общереспубликанскую программу, которая предусматривает раздачу почти 25 тысяч школьных ранцев и принадлежностей всем учащимся, которые в этом году пойдут в первый класс. В 2017 году Фонд ”Din Suflet” раздал 8000 ранцев учащимся начальных школ из социально уязвимых и многодетных семей.