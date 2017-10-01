Додон в День пожилых людей: Мы в неоплатном долгу перед людьми, строившими нашу страну

Президент Молдовы Игорь Додон обратился ко всем гражданам страны старшего возраста с поздравлением по случаю отмечаемого сегодня Дня пожилых людей.

По словам главы государства, все жители Молдовы в неоплатном долгу перед этими людьми, которые создавали, освобождали, строили нашу страну, вырастили и воспитали целые поколения наших граждан.

— К сожалению, нынешнему правительству безразличны пожилые люди. Для них важнее выполнить требования зарубежных финансовых организаций по ликвидации социальной сферы в нашей стране. Отсюда антисоциальные меры правительства, как повышение пенсионного возраста или постоянное увеличение страхового стажа, — отметил Додон.

Президент отметил, что забота о людях старшего возраста – принципиальный момент для него. Он напомнил, что в этом месяце внёс в парламент законодательные инициативы, предусматривающие отмену повышения пенсионного возраста, индексацию пенсий 2 раза в год и их повышение до прожиточного минимума, а также установление минимального гарантированного срока получения пенсии наследниками в случае преждевременной смерти получателя пенсии по старости, а также целый ряд других проектов и инициатив в социальной сфере.

— Обещаю, что я со своими коллегами из Партии социалистов будем отстаивать эти инициативы до конца. Искренне желаю всем пожилым людям крепкого здоровья, добра, жизненных сил и долгих лет жизни! Спасибо вам за всё! — сказал Игорь Додон.