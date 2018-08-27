Додон в День независимости: Очень хочу, чтобы все граждане Молдовы гордились своей родиной! (ВИДЕО)

Додон в День независимости: Очень хочу, чтобы все граждане Молдовы гордились своей родиной! (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил всех граждан нашей страны с Днем независимости.

Как признался глава государства, День независимости – это самый важный национальный праздник для него.

– В этот день я подвожу своеобразный итог, что как глава государства, как политик, я сделал для укрепления государственности, консолидации общества, развития нашей страны. Знаю, работа еще предстоит большая. И самая главная задача для меня – сделать нашу Молдову привлекательной, комфортной для жизни, повысить уровень жизни людей, сделать все, чтобы люди не уезжали, а жили и работали дома, на родной земле. И очень хочу, чтобы мы, все граждане этой страны, гордились своей родиной – Молдовой! – подчеркнул глава государства.

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