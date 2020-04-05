Додон: В ближайшие дни перейдем к четвертому сценарию с коронавирусом (ВИДЕО)

Додон: В ближайшие дни перейдем к четвертому сценарию с коронавирусом (ВИДЕО)

Молдова приближается к пику кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом на брифинге для прессы заявил Игорь Додон. Глава государства отметил, что на данном этапе пока еще реализуется третий из ранее обозначенных сценариев – менее 1000 подтвержденных случаев COVID-19, но в последующие дни цифра перевалит за тысячу, что предусматривает четвертый сценарий. 

– Это значит, что будет задействовано больше медицинских учреждений, по максимуму будут привлечены врачи. Скорее всего, четвертый сценарий будет реализован в последующие дни, – сказал он. 

Напомним, сегодня в Молдове было подтверждено 112 новых случаев коронавируса. Общее число выросло до 864.

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