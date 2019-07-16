Додон: В ближайшее время мы увидим инициативы прокурора по снятию иммунитета с ряда депутатов (ВИДЕО)

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Официально отчет Kroll еще не был представлен ни президенту, ни спикеру, ни премьеру, ни специально созданной для расследования “кражи века” комиссии. Об этом в рамках передачи “Полюс” на телеканале Accent TV заявил президент страны Игорь Додон, который отметил, что передать документ должна была либо сама компания, либо Генпрокуратура или Нацбанк, давно получившие его.

– Еще два года назад на заседании Высшего совета безопасности я требовал, чтобы его представили. Официально он так и не был представлен. То, что там “гуляет” по прессе в разных формах – во-первых, пусть разбираются откуда такой секретный документ, и кто его дал и для чего: “поднять” или “опустить” кого-то, потому что мне кажется, что это подмена государственных учреждений в Молдове. Но этим должны заниматься соответственные органы. Но из того, что в прессе очень много говорят, думаю, что все понимают, что там были и Шор, и Плахотнюк, и другие, – сказал президент.

Глава государства отметил, что предстоит разобраться с бездействием прокуратуры в этом смысле. В то же время Игорь Додон выразил уверенность в том, что после отставки Эдуарда Харунжена с должности генерального прокурора эта ситуация изменится.

– Я знаю, что уже сегодня прокуратура проводила обыски и в аэропорту, и в других учреждениях, и это касается депутатов парламента. Я не исключаю, что в ближайшее время представители прокуратуры придут в парламент, чтобы снять иммунитет с некоторых депутатов. Я думаю, что это будет, и это должно было произойти еще несколько лет назад. Я не согласен с высказыванием: “Лучше поздно, чем никогда”, все нужно было делать вовремя, чтобы кто-то из них не уехал из Молдовы. Но то, что в ближайшее время мы увидим инициативы прокурора по снятию иммунитета с ряда депутатов, – я уверен. Фамилии не назову, но думаю, что там “скамейка” довольно длинная, – сказал он.