Додон в Бендерах: Миротворческая миссия на Днестре должна продолжаться (ВИДЕО)

Додон в Бендерах: Миротворческая миссия на Днестре должна продолжаться (ВИДЕО)

Одной из тем сегодняшней встречи Игоря Додона и Вадима Красносельского стала роль миротворческой миссии на Днестре в процессе приднестровского урегулирования. 

В рамках брифинга по итогам беседы Игорь Додон подтвердил свою позицию по этому вопросу.

– Я считаю, что эта миссия успешная, и ее нужно продолжить. Разговоры о том, что ее нужно сворачивать, неуместны. Миротворческая миссия на Днестре позволила сохранить стабильность и на левом, и на правом берегах, и мы должны это признать и ценить, – сказал он. 

О чем еще говорили президент Молдовы и лидер Приднестровья можно прочитать здесь.

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