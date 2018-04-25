Додон в Бендерах: Миротворческая миссия на Днестре должна продолжаться (ВИДЕО)

Одной из тем сегодняшней встречи Игоря Додона и Вадима Красносельского стала роль миротворческой миссии на Днестре в процессе приднестровского урегулирования.

В рамках брифинга по итогам беседы Игорь Додон подтвердил свою позицию по этому вопросу.

– Я считаю, что эта миссия успешная, и ее нужно продолжить. Разговоры о том, что ее нужно сворачивать, неуместны. Миротворческая миссия на Днестре позволила сохранить стабильность и на левом, и на правом берегах, и мы должны это признать и ценить, – сказал он.

О чем еще говорили президент Молдовы и лидер Приднестровья можно прочитать здесь.