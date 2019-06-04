Додон: В “АКУМ” 26 председателей партий

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Сегодня руководство Партии социалистов приняло участие в переговорах с блоком “АКУМ”. Однако достичь консенсуса так и не удалось, в первую очередь, из-за чрезмерных амбиций депутатов блока, каждый из которых “мнит себя начальником”. Итоги переговоров в рамках специального выпуска на “НТВ Молдова” прокомментировал президент Игорь Додон.

– Что изменилось? Надо было с ними два с половиной часа сидеть, обсуждать? Мне коллеги детально рассказали о беседе, я хорошо знаю, кто там более открыт, кто более закрыт, мы расскажем потом, когда ничего не получится, чтобы люди знали своих “героев”. Они настаивают на спикере, на премьере, на голосовании за всех их законы. Сегодня даже говорилось что-то про “спикера на час”. Это что, детский сад или чем мы тут занимаемся? Социалисты пошли на эти переговоры, хотя было много сомнений, но дверь еще открыта. Осталось пару дней, подумайте. Но социалисты не будут менять свою позицию. Чтобы партия, которая заняла первое место, отдала все правым и ждала, чтобы те подумали, что делать дальше, – такого не будет, – сказал Додон.

Глава государства в очередной раз выразил уверенность в том, что кардинально изменить все в стране можно всего за один день, было бы желание. Однако “АКУМ” мешают чрезмерные амбиции, которые присущи каждому из депутатов блока.

– Амбиции большие, все хотят быть начальниками. 26 депутатов – 26 председателей партий, они так себя считают. Нет внутрипартийной дисциплины, и в этом проблема. Изначально у “акумовцев” не было расчета идти во власть. Они не готовы, они слабые, и они сами это понимают. Им желательно побыть в оппозиции пару лет и кричать все время, что “эти плохие”. Они не рассчитывали, что мы не пойдем с демократами, были уверены, что останутся в оппозиции, – добавил Додон.

Глава государства также отметил, что вариант создания коалиции ПСРМ и “АКУМ” пока еще остается, однако на тех условиях, которые предлагает блок, “никто никуда не пойдет”.