Додон: В 25 районах уже есть договоренность о создании большинства ПСРМ – “АКУМ” (ВИДЕО)

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В случае, если одна из частей блока “АКУМ”, платформа “Достоинство и правда”, не захочет создавать большинство с социалистами в Муниципальном совете Кишинева, социалисты могут создать это большинство только с партией “Действие и солидарность”. В то же время в 25 районах по всей стране уже была достигнута предварительная договоренность о создании коалиции между ПСРМ и “АКУМ” на местах. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках программы на общественном телеканале.



– На местном уровне в 20-25 районах есть принципиальная договоренность о создании большинства в районных советах и об избрании председателем либо представителя ПСРМ, либо представителя блока “АКУМ”. Думаю, что в ближайшие дни, завтра-послезавтра, пройдут заседания, и в некоторых районах изберут председателей. Я считаю что это правильно. Я предложил это – чтобы то, что есть на центральном уровне, было и на местном, – сказал он.

Стоит отметить, что на следующий день после первого тура 20 октября председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный выступила с официальным приглашением к блоку “АКУМ” о создании большинства и на местах.